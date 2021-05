Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A expectativa de prefeitos da região para o recebimento do adicional extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é grande. O fundo deverá ser liberado pelo Tesouro Nacional no dia 1º de julho.

O repasse representa um marco histórico da luta municipalista e será fundamental para o fortalecimento dos cofres públicos num momento em que os municípios enfrentam sérias dificuldades de arrecadação por causa da pandemia do coronavírus.

Com este repasse, os prefeitos também poderão, caso assim desejarem, já liberar a primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público municipal, sem necessidade de recorrer a outras fontes de arrecadação.