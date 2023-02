Da Redação

prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (PP)

Prefeito nos bairros

O prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (PP), esteve fazendo uma visita nesta semana ao Conjunto Habitacional Canaã I onde, de casa em casa, teve uma longa conversa com os moradores do bairro. Além de ouvir as principais demandas daquela comunidade, o prefeito revelou alguns atrativos que está planejando para aquele conjunto residencial e imediações. O prefeito adiantou que, entre os projetos previstos para aquela comunidade, está a implantação de uma nova área de lazer com pista de caminhada, quadra de areia e quiosques com churrasqueiras, nas imediações da nascente do Córrego Castanha. Além deste, outros bairros serão visitados pelo prefeito.

Eleições mobilizam associações de prefeitos

As associações regionais de municípios do Estado estão dando posse ou ainda elegendo neste início de ano às suas novas diretorias para o biênio 2023/2024. Na região, já tomaram posse os presidentes da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, e da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC), de Arapongas. No dia 20 de março, acontece a eleição da nova diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), atualmente presidida pelo prefeito Junior Weiller (MDB), de Jesuítas. O pleito será realizado em assembleia geral com início às 9 horas, na sede da AMP, em Curitiba. O prazo para registro de chapas é até 20 dias antes da assembleia, ou seja, até dia 1º de março. (Na foto: Junior Weiller, da AMP, e Sérgio Onofre, da Amepar).

