Da Redação

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, está em Brasília na busca de recursos para Faxinal. Na Capital Federal ele intensificou contatos com os deputados, senadores e visitou alguns ministérios. Segundo o prefeito, manter contato direto com quem representa o município é muito importante para garantir apoio e recursos parlamentares na esfera federal para a cidade. “Estamos em Brasília construindo alianças para avançar ainda mais com os trabalhos para a nossa cidade. Em breve estaremos com novidades para todos os faxinalenses”, destacou o prefeito, que, entre outros, reuniu-se com o deputado Sérgio Souza (MDB) e assessores técnicos (foto). O prefeito também visitou os gabinetes dos deputados, Beto Richa (PSDB), Luiz Nishimori (PSD), Geraldo Mendes (União Brasil) e Marco Brasil (PP), deputados que tiveram votação no município via parceria com vereadores da cidade.

continua após publicidade .

Na bronca com a Sanepar

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), está na bronca com a Sanepar por conta da morosidade com que avançam as obras de saneamento básico na cidade. Gil está cobrando as metas previstas no contrato de concessão, que inclusive foi renovado em sua primeira gestão como prefeito após uma negociação intensa. Segundo ele, pelo contrato a Sanepar deveria ter atingido, em 2021, uma cobertura de 65% de esgoto nos domicílios. O índice atual, apesar de investimentos recentes, está em 25%. “A Estação de Tratamento de Esgoto Pindaúva, onde foram investidos milhões, é fantástica. Mas a nossa função é cobrar melhoria no índice do saneamento básico”, afirmou.

Siga o TNOnline no Google News