Da Redação

Praça do Redondo

A Praça Interventor Manoel Ribas, em Apucarana, vem sendo alvo novamente de críticas por parte de moradores que estão incomodados com a aparência decadente e abandonada do local. Entre os principais problemas citados na “Praça do Redondo”, como é conhecida, está a presença de moradores de rua, usuários de drogas e a sujeira causada pelas fezes de pássaros que impregnam bancos e os brinquedos do parque infantil.

Apesar das críticas que se repetem há anos, principalmente por comerciantes, o município vem protelando a apresentação de um projeto mais abrangente no local. O argumento principal é de que a Praça do Redondo tem uma função importante para distribuir o trânsito no centro e, por isso, a dificuldade em encontrar uma solução viável.

