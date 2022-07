Da Redação

presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), admite esses rumores

Uma ala de vereadores de Apucarana estaria disposta a apresentar uma proposta ainda neste ano, no âmbito interno do Legislativo, que aumenta para 15 o número de vereadores na próxima Legislatura, assim como outra que garante o pagamento de 13º salário para os futuros vereadores.

O presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), admite esses rumores e diz que respeita a posição de cada um dos companheiros da Casa, porém não concorda com essas propostas e nem pretende colocar para votação no plenário do Legislativo. “Esses temas não vou colocar para votação no meu mandato como presidente da Câmara”, afirma. Seu período como dirigente da Casa de Leis termina no dia 31 de dezembro deste ano.

O secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, João Carlos Ortega, prestigiou na noite desta quarta-feira, a tradicional “costelada” da Associação Filantrópica Ferra Mula, em Apucarana. Ele estava acompanhado do ex-secretário estadual da Saúde e pré-candidato a deputado federal Beto Preto, que o convidou para conhecer como funciona essa que é uma das entidades filantrópicas mais atuantes de Apucarana e região. N

o evento beneficente, Beto Preto e João Ortega se juntaram ao presidente da Câmara Municipal, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), alguns vereadores da base aliada da administração municipal e outras lideranças políticas e comunitárias do município. Ortega se manifestou admirado com o trabalho do pessoal da Ferra Mula.

