Da Redação

Depois que viu seu nome sem apoio da base na eleição para a presidência da Câmara de Apucarana, o vereador Marcos da Vila Reis (foto), do PSD, que sempre foi um aliado da administração municipal, passou a adotar uma postura independente no Legislativo. A sua postura agora é a de trazer para dentro da Câmara, sem restrições, todos os problemas da comunidade que chegam ao seu conhecimento e cobrar soluções do Executivo. “A administração sabe disso, que os olhos do vereador são os olhos voltados à necessidade do povo, porque como vereador somos os agentes mais próximos das pessoas”, alega. “Nós estamos aqui para ajudar a nossa cidade a ser melhor e temos obrigação com aqueles que nos elegeram”, diz, frisando que “os poderes trabalham de forma harmônica, mas são independentes”.

continua após publicidade .

Contas do prefeito

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) já enviou para a apreciação da Câmara de Vereadores de Apucarana o parecer da prestação de contas do exercício de 2021 do prefeito Junior da Femac (PSD). Seguindo recomendação do Ministério Público de Contas, a Corte do TCE-PR julgou pela regularidade das contas sem ressalvas, parecer que está disponível no site do Legislativo desde o dia 22 de fevereiro. Depois de 60 dias começa o processo de julgamento das contas pela Câmara de Vereadores. Desde o primeiro mandato, no início de 2018, as contas de Junior da Femac têm sido julgadas pelo TCE-PR pela sua regularidade.

Siga o TNOnline no Google News