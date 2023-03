Da Redação

Marcha dos prefeitos

Começou nesta segunda-feira e prossegue até quinta-feira (dia 30) a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento municipalista reúne mais de 10 mil pessoas entre prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas convidadas. Além dos agentes públicos municipais, também senadores, governadores, parlamentares estaduais e federais e ministros devem passar pelo evento, que apresenta as demandas dos municípios e discute a construção de políticas públicas para enfrentá-las. A reforma tributária deverá ser um dos principais temas do encontro.

Conselho de Ética

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), anunciou nesta segunda-feira os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O conselho tem o deputado Delegado Jacovós (PL) como presidente e os deputados Tercilio Turini (PSD), Renato Freitas (PT), Matheus Vermelho (PP) e Do Carmo (União Brasil) como integrantes titulares. Os suplentes são o deputado Evandro Araújo (PSD), deputada Ana Julia (PT) e deputado Paulo Gomes (PP), restando o União Brasil ainda indicar o suplente. Cabe a esse conselho zelar pela observância dos princípios éticos da Casa, atuando no sentido da dignidade do mandato parlamentar.

