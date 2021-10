Da Redação

Major Vilson está de saída da superintendência de trânsito

O major Vilson Laurentino, que vinha atuando como superintendente de trânsito em Apucarana, conversou neste início de semana com o prefeito Junior da Femac (PSD) e pediu para deixar o cargo.

Ele explicou que planeja trabalhar com novos projetos, mas aceitou permanecer no comando da Junta de Avaliação de Recursos Interpostos (JARI). “Lamentamos a saída do major Vilson pelo seu conhecimento e competência na área de trânsito e segurança, mas as portas ficaram abertas para que, no futuro, possa voltar a trabalhar conosco”, avaliou o prefeito Junior da Femac, manifestando-se satisfeito com o trabalho realizado pelo militar da reserva.