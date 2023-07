Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), teve agenda nesta semana, em Curitiba, com o deputado federal licenciado e atual secretário de Estado da Indústria, Comércio e do Emprego do Paraná, Ricardo Barros. “Tratamos com Barros sobre os programas que sua pasta mantém para auxiliar os municípios, visando um planejamento para viabilizar linhas de crédito. Queremos atender empreendedores com barracões industriais no segundo semestre deste ano”, revelou o prefeito. Ainda de acordo com ele, o secretário Ricardo Barros prontamente se colocou à disposição de Apucarana. “O secretário sempre teve um carinho especial por Apucarana e, certamente, irá contemplar a cidade neste e em outros programas disponibilizados pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do Emprego”, afirmou o prefeito. (Na foto: Ricardo Barros e Junior da Femac).

Um novo espaço cultural

Acontece neste sábado, a partir das 16 horas, a inauguração oficial das obras de reforma, instalação de elevador e toda a nova estrutura do “Espaço Cultural Cine Teatro Fênix”. Trata-se de um investimento de R$1,7 milhão do município, criando um espaço para abrigar a Escola Municipal de Artes. O prédio foi construído no final da década de 1950, e agora, 66 anos depois, ganha novo formato em seus pavimentos superiores, atendendo mais de 1.500 crianças, jovens e adultos, com aulas de música, teatro e danças. “Não é apenas uma inauguração, vamos celebrar a cultura de Apucarana, reafirmando a nossa condição de polo de cultura no Paraná”, pontua o prefeito Junior da Femac, convidando a comunidade a prestigiar o evento.

Verba para o Providência

O Hospital da Providência de Apucarana recebeu na tarde desta sexta-feira um repasse de R$ 10 mil do presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil). Segundo ele, o valor é uma doação dos prefeitos que fazem parte da Amuvi. O repasse do recurso foi feito à irmã Geovana Ramos, diretora geral do hospital, que agradeceu a doação e informou que o valor vai ser destinado ao setor de oncologia e radioterapia, que atende em média 50 pessoas diariamente, muitos deles provenientes da região. Alexandre Cantagalo, secretário executivo da Amuvi, também participou da entrega.

Recurso para Arapongas

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) visitou o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), nesta sexta-feira. Na oportunidade, ele anunciou a liberação de R$ 180 mil para o município, recursos advindos de emenda proposta pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). Desse total, R$ 100 mil serão destinados a melhorias em uma estrada rural localizada dentro do Assentamento Dorcelina Folador. Outros R$ 80 mil serão investidos em melhorias em um laticínio, também do assentamento. Segundo ele, são recursos que melhoram a qualidade de vida das pessoas.

Programa em Jardim Alegre

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (PSD), assinou na tarde de quinta-feira, na companhia do secretário administrativo Paulo Roberto Messias e do diretor do Departamento de Recursos Humanos, Belino Silva Rocha, a homologação de contrato com a empresa licitada para distribuição dos cartões vale alimentação aos servidores públicos do município. O benefício está sendo implantado pela primeira vez na administração e entra em vigor neste mês de junho. Os cartões serão distribuídos aos 421 servidores municipais com recurso de R$ 200 mensais que devem ser gastos no comércio local com empresas cadastradas junto à Prefeitura. Para o prefeito, trata-se de uma ação que favorece a vida de todos os servidores municipais e o próprio comércio.

