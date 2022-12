Da Redação

ex-juiz Sergio Moro (União), eleito para o Senado pelo Paraná

Julgamento do ex-juiz

Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima quinta-feira, 15, o julgamento de ação que contesta o registro de candidatura do ex-juiz Sergio Moro (União), eleito para o Senado pelo Paraná. Os ministros analisam recurso da federação formada por do PT, PCdoB e PV contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que decidiu manter o registro de Moro. A federação alega que Moro não se filiou ao União Brasil do Paraná no prazo legal de seis meses antes das eleições - ou seja, 2 de abril de 2022. O ex-juiz estava filiado até março no Podemos do Paraná, e no final do mês foi para o União Brasil de São Paulo, onde sua transferência foi negada.

continua após publicidade .

Pela desaprovação

A área técnica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo deu parecer desaprovando as contas de campanha eleitoral da deputada federal eleita Rosângela Moro (União Brasil), esposa do senador eleito Sérgio Moro (União Brasil), que também teve suas contas de campanha contestadas. Rosângela foi eleita com 217 mil votos. O relatório, assinado nesta quinta-feira, afirma que a sua campanha não esclareceu gastos com recursos do Fundo Partidário que somam R$ 854 mil e do Fundo Especial de Financiamento que somam de R$ 1.089.018,01. Também houve outros gastos com recursos de origem não identificada.

Siga o TNOnline no Google News