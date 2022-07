Da Redação

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta semana projeto de lei de autoria do deputado Soldado Adriano José (PV), que concede ao município de Jandaia do Sul o título de Capital da Cachaça do Paraná. Segundo o parlamentar, este reconhecimento se traduz num ganho extraordinário para a cidade em termos econômico e turístico. Isto porque Jandaia do Sul tem uma das melhores cachaças do Brasil, como a Jamel, Cachaça Companheira e a Estância Moretti. Com três destilarias, município produz e envasa 19 rótulos de cachaça entre as marcas mais famosas do mercado nacional. “Eu fico bastante feliz em poder estar trabalhando esta pauta na Assembleia Legislativa do Paraná”, diz o deputado.

Esposa pré-candidada

O ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) confirmou ontem a pré-candidatura da esposa e advogada Rosângela Moro a deputada federal pelo estado de São Paulo nestas eleições. O União Brasil, legenda em que o casal é filiado, espera que Rosângela conquiste 500 mil votos. “Muito orgulho de você”, disse o ex-juiz da Lava Jato ao se referir ao projeto político da companheira. “Estarei em São Paulo para fazer a defesa das bandeiras anti-corrupção. Mas não só isso. Quero trabalhar para representar e ser uma porta-voz das mulheres em suas causas e das pessoas com deficiência”, afirmou Rosângela.

