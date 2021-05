Continua após publicidade

A Comissão Especial de Investiga ção da Assembleia Legislativa que apura irregularidades na fila da vacinação no Estado esteve ontem na cidade da Lapa, em diligência na Prefeitura.

Na reunião com o prefeito Diego Ribas, os deputados Delegado Francischini (PSL), presidente da Comissão, e Nelson Justus (DEM) entregaram-lhe documentos que apontam fraudes na imunização a partir do cruzamento de dados da Controladoria Geral da União e do Estado, Tribunal de Contas do Paraná e denúncias encaminhadas pela sociedade.

O CPF de um homem foi usado na vacinação no dia 25 de fevereiro deste ano. No Paraná há registro de 90 casos.