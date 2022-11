Da Redação

Ratinho Junior (PSD)

O governo do Estado, a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) vão reunir prefeitos e gestores dos 399 municípios do Paraná entre os dias 16 e 18 de novembro, em Foz do Iguaçu (Oeste), com o objetivo de fortalecer a gestão pública na área de sustentabilidade. O evento “Governo 5.0 – Desenvolve Paraná – Sustentabilidade a serviço da população” terá workshops, painéis e palestras com nomes como Leandro Karnal e Willian Rigon.

Segundo o governador Ratinho Junior (PSD), o encontro será fundamental para alinhar as diretrizes dos próximos anos nessa área com os municípios. “Nos últimos quatro anos, trabalhamos muito para tornar o Paraná cada vez mais moderno, inovador e sustentável. O bom posicionamento das cidades paranaenses e do Estado como um todo em diversos rankings demonstra que estamos no caminho correto, e queremos continuar evoluindo”, afirmou Ratinho Junior.





