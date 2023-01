Da Redação

O governador Ratinho Junior (PSD) definiu que vai complementar investimentos em emendas parlamentares de deputados e senadores. São recursos individuais ou de bancada já definidos para a próxima gestão e que começam a ser liberados neste ano. A ideia é complementar o recurso destinado por um parlamentar para ações prioritárias ou novos projetos nas áreas de agricultura, saúde, educação e segurança. Os investimentos vão atender programas que constam também do planejamento orçamentário do Estado. A decisão foi tomada após reuniões do governo estadual, bancada federal, secretários e entidades. Para a agricultura serão complementados

R$ 75 milhões; para educação, R$ 33,6 milhões; para a saúde, R$ 19,7 milhões; e segurança, R$ 38,4 milhões.

Vital enaltece educação

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD), participou ontem da posse das novas diretoras de escolas municipais e de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Ele aproveitou para cumprimentar todos os gestores da educação municipal, que se transformou em referência para o Paraná e até para o Brasil. “Antes de 2013 Apucarana carregava o slogan de ´cidade educação´, mas os resultados eram pífios e a estrutura funcionava em duas salas no prédio da prefeitura”, lembrou Vital. Ele revelou que, em recente evento com prefeitos de todo o Paraná, em Foz do Iguaçu, a maioria deles demonstrou muito interesse nas estratégias e metodologias de Apucarana para alcançar resultados expressivos na educação.

