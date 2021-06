Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O governador Ratinho Júnior (PSD) se reuniu na segunda-feira (7), com o deputado federal Ricardo Barros (PP) para discutir a possibilidade de aliança entre os dois partidos para o governo do Estado em 2022.

Além de Barros – que é líder do governo Bolsonaro - participaram da reunião a ex-governadora Cida Borghetti (PP), e a deputada estadual Maria Victória, presidente do PP do Paraná.

Segundo o PP, a aliança entre os dois partidos é vista como natural, uma vez que ela ocorreu em vários municípios em 2020.

E há consenso entre as duas siglas de que o clima de estabilidade política alcançado pelo Paraná deve ser priorizado em torno de uma aliança que seja melhor para o Estado.