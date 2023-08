Da Redação

Cerimônia de posse da nova secretária

Em cerimônia realizada na última sexta-feira, o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, deu posse à nova secretária municipal de Educação, Cristiane do Carmo Alípio. Eliane Felício de Souza Tonin deixa a pasta após solicitar exoneração do cargo para cuidar da saúde. A nova secretária iniciou sua carreira como professora em 1982, tem uma vasta experiência em escola municipal, onde trabalhou como educadora infantil. Gallo agradeceu a ex-secretária Eliane Tonin pelo empenho e dedicação aos serviços prestados durante o período em que esteve no comando da Secretaria. “Fiquei triste com saída da minha amiga Eliane, ela fez história na Educação de Faxinal. Somos o 5º município com a melhor educação do Paraná, e isso é o trabalho dela, trabalho de equipe da educação de Faxinal”, disse Gallo, desejando também sucesso à sucessora.

Calado na sessão

O vereador Toninho Garcia (União Brasil) ficou calado na sessão da Câmara de Apucarana, nesta segunda-feira, quando foi lida, votada e acatada denúncia de xenofobia apresentada pelo vereador Moisés Tavares (Cidadania). Ele está sendo denunciado pelo fato de, na sessão passada, ter falado que “os nordestinos não gostam muito de trabalhar”. Garcia só se pronunciou para pedir a impugnação do vereador Marcos da Vila Reis (PSD) como integrante da comissão processante, o que foi negado. Quando usou da palavra, apenas citou obras do prefeito Junior da Femac (PSD). Nas galerias estavam muitos nordestinos, entre eles os conhecidos “Jerônimo do IML” e “Quitéria do Vale Sorte”.

