ex-juiz e candidato ao Senado, Sergio Moro

Moro é multado

O ex-juiz e candidato ao Senado, Sergio Moro, foi multado em R$ 10 mil pela 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná por ter ignorado uma decisão judicial e mantido no ar uma propaganda eleitoral que exibia a imagem de um trompetista. A propaganda foi contestada no tribunal por mostrar o músico Reinaldo Soares Neto, sem autorização, que se apresenta nas ruas de Curitiba. Apoiador de Lula (PT), o músico disse que chegou a ser questionado “se trocou suas convicções por um cachê” e que passou a ser olhado “com desconfiança por donos de bares onde era chamado para tocar”.

“Fundão” para a Igreja

O candidato a deputado federal de Arapongas, Oduwaldo Calixto (PL), espalhou nas redes sociais a sua indignação com a forma “injusta, vergonhosa e ultrajante” como é distribuída pelos partidos aos candidatos a verba do Fundo Eleitoral, o chamado Fundão, para as campanhas eleitorais. Ele explica que alguns candidatos a deputado federal do seu partido, que já têm mandato, foram contemplados com cerca de R$ 2 milhões cada, enquanto ele recebeu apenas R$ 2,5 mil. Calixto diz que gostaria de ter sido agraciado também com uma verba de R$ 2 milhões para desenvolver um bom trabalho. Mas como não foi e como bom cristão, vai doar esses R$ 2,5 mil para sua igreja e bancar a campanha com recursos próprios e doações.

