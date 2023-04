Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Internamento

O empresário e pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024, Luis Bertoli (União Brasil), está internado no Hospital da Providência de Apucarana desde o final de semana. Quando voltava de uma viagem, ele diz que parou para almoçar num restaurante em Ponta Grossa e ao subir a escada do restaurante atendendo no celular pisou em falso, se desequilibrou e sofreu uma queda forte, fraturando o ombro esquerdo em dois locais. Ele diz que foi levado para um hospital de Ponta Grossa, mas devido à gravidade do problema preferiu vir para Apucarana para ficar mais perto de casa. Ele deverá passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (26) após exames, já que ele tem outros problemas de saúde que exigem atenção especial.

continua após publicidade .

Ânimos mais calmos

Depois de uma sessão quente na semana passada, os vereadores de Apucarana realizaram ontem uma reunião bem mais tranquila. Poucos vereadores fizeram uso da palavra e as votações ocorreram rapidamente. A exceção ficou por conta da situação do transporte coletivo. A oposição procurou reabrir o debate sobre o assunto, com pedido de urgência para votação de projeto que torna obrigatório o envio de relatórios sobre o número de passageiros transportados na cidade. No entanto, o requerimento foi derrubado por 6 votos a 4 e a matéria seguirá tramitando nas comissões para só depois ser votada no plenário, o que pode ocorrer na próxima sessão ordinária.

Siga o TNOnline no Google News