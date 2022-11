Da Redação

Republicanos fica neutro

A executiva nacional do Republicanos declarou nesta segunda-feira que pretende adotar uma postura independente em seu relacionamento com o próximo governo no Congresso Nacional. A decisão foi unânime entre seus dirigentes e acaba por beneficiar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passa a contar com um possível opositor a menos no Legislativo. O Republicanos é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. E muitos nomes próximos do atual presidente se candidataram e se elegeram, entre eles, o atual vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, e a ex-ministra Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal.

Ortigara em Apucarana

Apucarana se prepara para receber o evento de premiação do Concurso Café Qualidade Paraná/2022, nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, no Cine Teatro Fênix. Foram convidados a participar prefeitos e secretários de Agricultura de várias regiões do Estado, que serão recepcionados pelo prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), e pelo secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara. No evento serão conhecidos os melhores cafés do Paraná, em três categorias, e seus respectivos produtores. No ano de 2021, a cafeicultora do Distrito do Pirapó (Apucarana) Solange Aparecida Araújo, conquistou o 1º lugar na categoria natural.

