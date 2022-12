Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais falhas de Moro

A área técnica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná se manifestou, pela terceira vez, pela reprovação da prestação de contas da campanha eleitoral do senador eleito Sergio Moro (União Brasil). Pelo menos três despesas foram revistas e acatadas pela área técnica: um saque para composição de fundo de caixa no valor de R$ 1.500 e o lançamento de notas fiscais emitidas por dois fornecedores diferentes. Agora, o TRE pode abrir uma investigação mais rigorosa sobre as contas de Moro, que não quis se manifestar sobre o assunto. Moro já havia sido alertado por servidores do TRE sobre a infração.

continua após publicidade .

PL recorre de multa

O Partido Liberal (PL) recorreu nessa quarta-feira da multa de R$ 22,9 milhões imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o partido apresentar um relatório contestando os resultados do segundo turno das eleições. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, condenou o partido por litigância e má-fé e bloqueou o acesso da legenda ao fundo partidário. No recurso, o partido afirma que “jamais teve a intenção de causar qualquer tumulto ao processo eleitoral brasileiro, muito menos fomentar qualquer tipo de movimento ideológico”. A legenda também afirma que “em nenhum momento” atuou com desprezo à Justiça Eleitoral ou “má-fé processual”.

Siga o TNOnline no Google News