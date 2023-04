Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois pesos e duas medidas

Depois de criticar o secretário Beto Preto por se licenciar do mandato de deputado federal pelo PSD, o deputado estadual Arilson Chiorato (PT) foi “lembrado” pelo colega de Assembleia Legislativa, Artagão Junior (PSD), da situação semelhante do deputado federal eleito Ênio Verri (PT). O petista deixou o mandato em Brasília para assumir a direção-geral da Itaipu Binacional. “Quando existe um algo a mais, um projeto maior, vale à pena. Esse posicionamento cabe ao deputado Ênio Verri, que é de Maringá, do seu partido, que, para desenvolver um projeto maior em Itaipu, chegou a renunciar - e não se licenciar- do cargo. Às vezes, a gente tem que avaliar qual é o projeto mais importante e que forma pode contribuir mais”, discursou Artagão.

continua após publicidade .

Distanciamento

Quem acompanha mais de perto a vida política de Apucarana já percebeu um distanciamento crescente entre o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e o prefeito Junior da Femac (PSD). Principais figuras do grupo político que venceu as últimas três eleições municipais, os dois perderam a sintonia de antes, principalmente desde o começo deste ano. Beto Preto revelou a amigos que não conversa com o prefeito Junior da Femac há pelo menos um mês e meio. Esse estremecimento na relação já não é mais segredo entre os apoiadores mais próximos, que começam gradualmente a tomar partido.





Siga o TNOnline no Google News