Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

deputado federal paranaense Sérgio Souza, do MDB

O deputado federal paranaense Sérgio Souza, do MDB, passou a ser cotado nos últimos dias para assumir o Ministério da Agricultura no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme revela coluna do jornal Estadão. Em meio a tratativas de Lula com os partidos aliados, a expectativa agora é que a vaga seja ocupada por um emedebista. Foi cogitado que o posto fosse oferecido a Simone Tebet (MDB-MS), mas ela sinalizou não ter interesse, além de enfrentar resistência no setor.

continua após publicidade .

Sergio Souza está no final do mandato como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e agrada a bancada ruralista. Vale lembrar que, antes de se eleger deputado pela primeira vez, Sérgio Souza foi senador de 2011 a 2014 ocupando a vaga como suplente de Gleisi Hoffmann (PT), que assumiu a chefia da Casa Civil no governo Lula.





Siga o TNOnline no Google News