O deputado federal paranaense e um dos representantes do Vale do Ivaí em Brasília, Sérgio Souza (MDB), tomou posse, na última segunda-feira, como membro do Parlamento do Mercosul (Parlasul), durante a 90ª sessão do parlamento realizada em Montevidéu, no Uruguai. Além de Sérgio Souza (foto), fazem parte da delegação brasileira os deputados Chico Rodrigues (PSB-RR), Afonso Hamm (PP-RS), Hercílio Diniz (MDB-MG), Fernando Marangoni (União Basil-SP), Renata Abreu (Podemos-SP) e Zeca Dirceu (PT-PR). Para Sérgio Souza, é importante participar deste grupo de parlamentares, tendo em vista a influência do Mercosul na economia brasileira, principalmente no comércio de trigo e leite. “Como membro do Parlasul poderei continuar cuidando dos interesses dos brasileiros na área comercial”, diz.

Título para Tião da Femac

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promove nesta quinta-feira solenidade de entrega do título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao empresário apucaranense Sebastião Ferreira Martins, mais conhecido como Tião da Femac. O evento está marcado para as 19h30, na Câmara de Vereadores de Apucarana. A lei que homenageia o empresário, pai do prefeito Junior da Femac (PSD), é de autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB) e foi aprovada pela Alep em 5 de abril de 2022, sendo sancionada pelo governador Ratinho Junior (PSD). Tião da Femac atua há muitos anos no ramo de lajes pré-moldadas e outros segmentos e tem tido participação ativa em entidades representantivas do setor industrial.

Golpe em nome da Amuvi

Estelionatários estariam utilizando o nome da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) para aplicar golpes na região. Eles estariam distribuindo carnês para arrecadar recursos para pessoas carentes, usando o nome da Amuvi. O diretor administrativo da associação, Alexandre Cantagallo, diz que golpistas também estariam usando o nome da Amuvi para pedir dinheiro para o Castramóvel, um serviço de utilidade pública gratuito que atende os 26 municípios da região. Alexandre Gallo alerta que, caso alguma pessoa seja procurada por algum golpista com essa conversa de doação de dinheiro, comunique a polícia imediatamente para as providências cabíveis.

Pré-candidata a prefeita

A secretária municipal de Assistência Social de Apucarana, vereadora licenciada Jossuela Pirelli, admite que é pré-candidata a prefeita nas eleições do ano que vem. Ela foi eleita vereadora pelo PROS, porém hoje está integrada ao Solidariedade, após a fusão do PROS com este partido. A possibilidade de sua candidatura a prefeita foi discutida em reunião estadual do Solidariedade realizada no último final de semana em Curitiba. Jossuela diz que seu nome está à disposição do partido, mas não garantiu se vai disputar ou não a Prefeitura. “Eu já fui pré-candidata a vereadora, pré-candidata a deputada estadual e agora sou pré-candidata a prefeita”, explica Jossuela.

Dia Estadual do Patriota

O Deputado Estadual Ricardo Arruda (PL-PR) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná projeto de lei que visa instituir o Dia Estadual do Patriota, a ser comemorado em 20 de novembro de cada ano, para homenagear os patriotas brasileiros. A data foi escolhida pelo falecimento do senhor Cleriston da Cunha, ocorrido dentro do Presídio da Papuda, em Brasília. Conhecido como Clezão, ele estava preso após os fatos de 8 de janeiro. “O senhor Cleriston, além de permanecer preso injustamente, sofria comorbidades, fato que foi informado à justiça por intermédio de seu advogado”, diz Arruda.

