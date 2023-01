Da Redação

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), de Arapongas, esteve em Londrina, nesta quarta-feira, acompanhando o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, na liberação de R$ 57 milhões de investimentos do Governo do Estado na saúde dos 21 municípios de abrangência da 17ª Regional de Saúde de Londrina. Os recursos incluem obras, equipamentos, veículos e incentivos financeiros para prestadores de serviços do SUS.”A Saúde é uma das principais preocupações do nosso governador Ratinho Júnior, por isso, importantes investimentos estão sendo anunciados em todo o Paraná nos últimos dias, uma iniciativa bastante louvável”, afirma o deputado

Arapongas fica no Cisvir

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), protocolou ofício nesta segunda-feira no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), revogando a sua decisão anterior de manter o município de Arapongas fora do consórcio de saúde. Segundo Onofre, porém, a decisão de revogar o pedido anterior é apenas até que seja constituído um novo consórcio, que ele está articulando junto a outros municípios da vizinhança. “Esse processo leva algum tempo e, enquanto isso, a população não pode ficar desassistida”, frisa o prefeito, que tem feito críticas à forma como o Cisvir é gerenciado.





