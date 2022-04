Da Redação

Contato com políticos em Brasília

Durante a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada nesta semana, o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD) se encontrou na Capital Federal com diversos políticos do Paraná e do Brasil, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro.

continua após publicidade .

Nas redes sociais, Aquiles publicou fotos com a deputada federal Luísa Canziani (PSD) e com o ex-deputado federal Alex Canziani (PSD) e visitou o gabinete do senador Flavio Arns (Podemos). Aquiles também publicou uma foto junto ao presidente Bolsonaro e disse: “semana produtiva em Brasília com várias licitações para nossa população”.

Ele acredita que vai colher muitos frutos desta viagem. A marcha reuniu vários prefeitos do Vale do Ivaí, que também aproveitaram a viagem para tratar de assuntos de interesse de seus municípios.