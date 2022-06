Da Redação

A Câmara de Vereadores de Apucarana realiza nesta segunda-feira, às 16 horas, a última sessão ordinária do primeiro semestre e, na sequência, entra no recesso de meados do ano. A sessão, no entanto, será específica para julgamento do relatório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que recomenda a desaprovação da prestação de contas do ex-prefeito Valter Pegorer, referente ao exercício de 2005. Segundo o presidente do Legislativo, Franciley Preto Godói Poim (PSD), por ser específica não haverá outras matérias na ordem do dia, assim como o expediente em que os vereadores fazem suas explicações pessoais será reduzido a 30 minutos.

Apucarana e o “5G”

Apucarana constituiu uma comissão para preparar a cidade para receber a tecnologia 5G. A segunda reunião para discutir o tema foi realizada na tarde desta sexta-feira, no gabinete municipal. Participaram do encontro o prefeito Junior da Femac (PSD), alguns assessores diretos e o presidente da Acia, Wanderlei Faganello. De início, o jurídico irá estudar a adequação da legislação municipal que, posteriormente, deverá tramitar na Câmara de Vereadores. Junior da Femac destaca que “essa tecnologia irá permitir avanços extraordinários nos negócios, na indústria, no setor de prestadores de serviços e na educação, entre outras áreas e Apucarana precisa estar pronta para receber o 5G”.

