Da Redação

Prefeito Toledo e vice Fabinho

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) deu parecer favorável à aprovação das contas de 2022 do prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), o qual foi encaminhado à Câmara de Vereadores para análise final. Com mais essa, Toledo já tem cinco contas aprovadas pelo TCE-PR, ele que está no seu segundo mandato consecutivo à frente do município.

Segundo ele, todas essas aprovações comprovam que a administração municipal vem trabalhando de forma transparente e correta na gestão dos recursos públicos. Duas pesquisas realizadas por institutos diferentes também apontam que o seu governo, junto com o vice Fabinho da Ambulância (MDB), teria 76% de aprovação da população.

“Estou feliz pela aprovação das contas e da gestão municipal, mas ciente que muito pode ser feito em favor do município”, disse Toledo.