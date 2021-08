Da Redação

Câmara retorna as sessões após recesso parlamentar

O presidente Franciley Preto Godoi, Poim, esteve durante toda a semana na sede da Câmara Municipal, reunido com assessores e servidores ultimando a volta dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira (02/08). As 16 horas será realizada a primeira sessão ordinária do segundo semestre com a presença dos 11 parlamentares. Também nesta data, a Câmara retoma os atendimentos presenciais em todos os setores.

“Conversamos durante a semana com nossos colaboradores. Tivemos reunião com o setor de contabilidade, RH, diretoria, Comissões e com o pessoal da licitação. Durante o recesso apenas as sessões ordinárias ficaram suspensas, mas o trabalho interno da Casa não parou. Os departamentos funcionaram normalmente, inclusive para recebimento de proposições dos vereadores”, lembrou o presidente.

Durante o recesso foram realizadas sessões extraordinárias para apreciação de matérias em regime de urgência, a pedido do Executivo Municipal. A interrupção temporária das atividades legislativas ocorre em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno.

SEGURANÇA E PREVENÇÃO AOS APUCARANENSES

Poim destacou ainda que as reuniões, ao longo dessa semana, foram produtivas e a volta está garantida com segurança aos servidores, vereadores e ao público. “Tivemos um período em que os atendimentos presenciais foram suspensos em função da pandemia. Tendo em vista que os casos diminuíram na cidade, muitas pessoas já receberam a primeira dose da vacina, vamos reabrir e realizar as sessões completas: com dois expedientes e acesso ao plenário, tanto da imprensa como de pessoas que queiram acompanhar nossos trabalhos”, adiantou.

O presidente reforçou apenas que o número de pessoas em plenário será menor. “Preparamos todo o ambiente com um servidor, na porta de entrada, aferindo a temperatura de quem vier ao legislativo e em plenário as cadeiras vão obedecer ao distanciamento recomendado pelas autoridades em saúde. Também temos álcool em gel a disposição para que seja feita a prevenção e higienização das mãos”.

ORDEM DO DIA

Para a primeira pauta da ordem do dia, dois projetos entram para apreciação e votação dos vereadores e vereadora. “São projetos do legislativo que entram na pauta”.

No primeiro semestre, os trabalhos do Legislativo apucaranense foram produtivos. “Mesmo com casos confirmados de Covid entre vereadores e servidores, trabalhamos e realizamos 20 sessões ordinárias e 19 extraordinárias. “Durantes as sessões, entre as matérias apresentadas, apreciadas e votadas tivemos: 729 indicações; 34 requerimentos; 09 moções; 68 projetos de lei; 11 projetos de decreto legislativo; 06 projetos de lei complementar e 05 projetos de resolução. Do gabinete da presidência emitimos 42 ofícios”, recordou o presidente.

DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO: EM SETE MESES SERÃO R$ 2 MILHÕES

Poim adiantou que para o dia 05 de agosto já está agendada a devolução de recursos ao Executivo Municipal. “Em abril fizemos a primeira devolução no valor de R$ 1 milhão e agora teremos a segunda devolução de mais R$ 1 milhão”.

TRANSMISSÃO AO VIVO

Os munícipes podem acompanhar as sessões ordinárias às segundas-feiras, com início às 16h, através de transmissão ao vivo pelo canal do Legislativo apucaranense no Canal do YouTube e também pelo site oficial da Câmara, acessando www.apucarana.pr.leg.br . “A Câmara está aberta de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas. Estamos sempre prontos para atender toda nossa comunidade e trabalhar juntos para tornar a vida de cada um e a cidade cada vez melhor. Transparência, trabalho e lealdade são as três palavras que conduzem meu mandato”, finalizou Poim.