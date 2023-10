Da Redação

Toninho Garcia durante sessão na Câmara

A Câmara de Apucarana realiza sessão ordinária na próxima segunda-feira (16), às 16 horas, conforme horário regimental. Além das matérias contidas na ordem do dia, o Legislativo também vai analisar e votar parecer final da Comissão Processante que investiga suposta prática de xenofobia do vereador Toninho Garcia (União Brasil), que na sessão do dia 14 de agosto disse que “os nordestinos não gostam muito de trabalhar”.

O parecer da comissão, que ainda não foi revelado, deve indicar se o vereador tem que ter o mandato cassado ou apenas advertido ou apenas suspenso por determinado período.

Toninho Garcia é alvo de Comissão Processante após dizer, durante sessão em 14 de de agosto, que nordestinos “não gostam muito de trabalhar”. A declaração gerou repercussão nacional por conta do preconceito do vereador de Apucarana contra o povo do Nordeste. Posteriormente, o vereador divulgou nota se retratando e negando intenção de ofender o povo nordestino. Relembre aqui



