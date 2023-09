Da Redação

Sessão itinerante da Câmara na Unespar

A Câmara de Vereadores de Apucarana realizou na noite desta segunda-feira sessão itinerante no Auditório Gralha Azul da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), com a presença de diretores, professores e acadêmicos. A sessão foi solicitada pelo diretor geral do campus, professor Daniel Fernando Mateus Gomes, e prontamente atendida pelo presidente do Legislativo, Luciano Molina (PL). Ao saudar os vereadores, o Professor Daniel (foto) destacou que a Unespar, o Poder Público Municipal e a Câmara de Vereadores têm estabelecido parcerias em busca do bem comum. Neste aspecto ele citou, por exemplo, que a Unespar e a Câmara também tem algo em comum, que é o povo, alvo principal de suas ações. Durante a sessão, vereadores destacaram a importância da Unespar para Apucarana e para a região como instrumento de desenvolvimento cultural, econômico e social em nível local, regional e estadual.

Prefeituras em dificuldades

O prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Lauro Junior (União Brasil), prevê mais dificuldades para as prefeituras neste mês de setembro, diante da queda de 30% no primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Para Lauro Junior, neste momento complicado os prefeitos precisam fazer o dever de casa segurando no máximo as contas para que os serviços públicos possam continuar dentro da normalidade. “Esta é mais uma situação desafiadora”, avalia. Nos dias 3 e 4 de outubro, prefeitos farão novas manifestações em Brasília pedindo ao governo federal e ao Congresso atendimento às suas reivindicações municipalistas.

Segurança nas travessias

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) segue envolvido com o tema segurança nas passagens rodoferroviárias. Depois de coordenar uma audiência pública em junho na Assembleia Legislativa do Paraná para discutir o assunto, o deputado está organizando uma reunião de trabalho neste dia 14, às 14h30, no auditório da Associação Médica de Londrina. O objetivo é reunir prefeitos, vereadores e gestores de trânsito de vários municípios com representantes do Ministério dos Transportes e da concessionária Rumo. A ideia é alinhar o trabalho de todos em relação à segurança nas passagens de nível e evitar tragédias como a que vitimou cinco pessoas em março, em Jandaia do Sul.