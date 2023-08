Da Redação

Sessão noturna da Câmara de Apucarana

A Câmara de Apucarana passou a realizar sessão ordinária à noite toda primeira segunda-feira do mês neste segundo semestre. Segundo o presidente do Legislativo, Luciano Molina (PL), o objetivo é permitir que um maior número de pessoas possa acompanhar os trabalhos dos vereadores. Na primeira sessão noturna deste mês, o público não foi tão maior como se esperava. No entanto, foi possível perceber o comparecimento de vários pré-candidatos a vereador nas eleições de 2024, que desde já têm interesse em acompanhar de perto o dia a dia do Legislativo. Também estiveram presentes outras pessoas da comunidade que acompanham permanentemente as sessões, além de secretários municipais. As sessões noturnas acontecem em agosto, setembro, outubro e novembro em caráter experimental e podem ser adotadas em 2024 se for conveniente.

Devolução de sobras

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Luciano Augusto Molina (PL), pretende reunir todos os vereadores na próxima segunda-feira, antes da sessão ordinária das 16 horas, para apresentar os valores que o Legislativo deverá devolver ao Executivo como sobras de caixa do exercício e discutir sugestões de aplicação deste dinheiro. A expectativa é que as sobras passem de R$ 2 milhões e deverão ser repassadas no final da semana que vem. Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, vereadores apontaram a saúde como o setor que mais precisa de investimento no momento. De qualquer forma, diz Molina, quem decide a aplicação do dinheiro é o prefeito.

