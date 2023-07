Da Redação

Beto Preto com lideranças regionais no último sábado

O mutirão de consultas oftalmológicas realizado no último sábado, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) em Apucarana, pela Secretaria de Estado da Saúde, mobilizou também lideranças de toda região. Prefeitos, vereadores e secretários de Saúde aproveitaram a presença do secretário Beto Preto, que faz questão de acompanhar pessoalmente o Comboio da Saúde, para trocar um dedo de prosa e discutir demandas da saúde. Depois do mutirão no Cisvir, Beto Preto recebeu, na companhia do vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD), os prefeitos de Borrazópolis, Dalton Moreira (PDT); de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho (PSD); de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), e o prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Lauro Junior (União Brasil).

Planejando o 2º semestre

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), fez uma reunião com seu secretariado, na manhã desta segunda-feira. Ele disse que, no primeiro dia útil de trabalho deste segundo semestre de 2023, o diálogo com os secretários teve como foco o planejamento das ações da gestão até dezembro. Estão previstos diversos eventos nos próximos meses, com destaque para os Jogos Escolares do Paraná, com 6.500 atletas e dirigentes; e os preparativos para o Natal/2023. “Ao mesmo tempo, criamos a comissão coordenadora que irá definir todas as atividades comemorativas aos 80 anos de emancipação política e administrativa de Apucarana”, revelou o prefeito, prevendo um semestre bastante movimentado.

Posse no TRE-PR

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TER-PR) dá posse nesta quarta-feira (dia 5) aos novos membros da Corte, em cerimônia marcada para as 17 horas, na sala de sessões. Serão empossados o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza para a vaga de desembargador substituto Guilherme Frederico Hernandes Denz e Anderson Ricardo Fogaça como juízes de Direito efetivos. A composição da Corte também contará com a juíza Andrea Fabiane Groth Busato, como juíza de Direito substituta e o juiz Plínio Augusto Penteado de Carvalho, como juiz de Direito substituto. Eles foram eleitos pela Corte em 19 de maio.

Os nomes da direita

Embora haja uma movimentação no Congresso Nacional pela anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), considerado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), partidos políticos de direita já iniciaram a busca de um outro nome para a disputa presidencial de 2026. Os nomes mais citados no momento são os de Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, cada um deles de partidos diferentes. No caso de Ratinho Junior, ele não é considerado de estrema direita, mas sim um político conciliador que evita confrontos entre esquerda e direita.

Anistia a Bolsonaro

Um projeto de lei que pede anistia aos condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já tem as assinaturas de 70 deputados federais. O projeto é de autoria do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS). Ele argumenta que o projeto visa corrigir “distorções político-sociais decorrentes de decisões da Justiça Eleitoral contrárias ao sufrágio dos cidadãos brasileiros”. Segundo ele, “o Parlamento tem o dever de enfrentar temas como o da anistia, evitando assim uma injustiça com alguém que em 2 eleições teve 120 milhões de votos e está sendo calado mesmo sem ter praticado crime algum”.

