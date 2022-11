Da Redação

Pedro Paulo Bazana (PSD), ao lado do vice-governador Darci Piana (PSD) e do também deputado estadual Artagão Júnior (PSD)

Bazana avalia encontro

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), ao lado do vice-governador Darci Piana (PSD) e do também deputado estadual Artagão Júnior (PSD), participou em Foz do Iguaçu do Encontro “Governo 5.0 Desenvolve Paraná Sustentabilidade a serviço da população”, realizado de 16 a 18 de novembro. O evento reuniu prefeitos dos 399 municípios, deputados, secretários e representantes do Governo do Estado, para discussões sobre cidades inteligentes, gestão pública, comunicação, desafios da política e também sobre sustentabilidade, tema principal. Segundo Bazana, o encontro fechou com saldo bastante produtivo na divulgação e implementação de projetos para produção e desenvolvimento regional sustentável do Estado.

Arapongas vai mudar Plano Diretor

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (foto), do PSC, está convocando a população em geral, bem como as associações representativas interessadas e demais segmentos da comunidade, para a audiência pública a ser realizada na próxima quarta-feira (23), quando serão discutidas alterações no Plano Diretor do Município. O evento está marcado para as 18h30, no Plenário da Câmara Municipal. “O objetivo desta audiência é discutir as alterações que serão introduzidas no Plano Diretor Municipal, que é a lei que norteia o desenvolvimento do município no futuro. Por isso, a participação da comunidade é da maior importância”, afirma o prefeito. Ele reforça que a audiência será aberta à participação de todos os munícipes, visando a divulgação e o debate dos temas propostos.

