Da Redação

Ato de agradecimento

Ao agradecer nesta quinta-feira a Desembargadora Joeci Camargo pela volta do Programa Justiça no Bairro em Apucarana, o prefeito Junior da Femac (PSD) enalteceu o trabalho da magistrada que foi a criadora desta iniciativa de grande alcance social. “Teremos uma edição histórica do Justiça no Bairro em Apucarana, com abrangência regional e dezenas de serviços gratuitos”, destacou Junior da Femac. Ele lembrou ainda que a Dra. Joeci Camargo é a primeira mulher a ocupar a 1ª vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pediu aplausos à desembargadora. Em resposta, Joeci Camargo disse que tem um carinho muito especial por Apucarana, que foi a primeira comarca na sua trajetória no Judiciário paranaense.

Conselho Tutelar

O processo de renovação dos Conselhos Tutelares, que têm eleições unificadas em todo Brasil em outubro, parece que não será fácil em 2023. Ao contrário de anos anteriores, quando inúmeros candidatos se inscreviam para concorrer ao cargo - que é eletivo, mas exige uma série de qualificações e comprovação de conhecimento na área- neste ano vem ocorrendo o contrário, com poucos interessados. Em Apucarana e Arapongas, por exemplo, os conselhos municipais responsáveis pelo processo de seleção, em conjunto com poder público, prorrogaram o processo de inscrições de candidatos. Em outros municípios, a situação também tem se repetido.

