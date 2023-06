Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Del Ponte

A secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Del Ponte, visita Apucarana nesta sexta-feira. Ela vem conhecer alguns programas desenvolvidos em Apucarana pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, e será recebida pelo prefeito Junior da Femac (PSD) e pela secretária Denise Canesin. A primeira agenda da secretária Leandre Del Ponte em Apucarana será no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), às 8h30. Depois, às 9h30, a secretária e sua comitiva visitam a Horta Solidária Piloto, no Espaço Empreender (antigo IBC da Vila Nova). Também está prevista uma visita à Casa do Mel. Às 10 horas, Leandre Del Ponte se reúne com o prefeito Junior da Femac, em seu gabinete. A agenda será concluída com uma visita ao Hospital da Providência, a partir das 11 horas.

continua após publicidade .

Seminário movimentado

Apucarana teve um dia bastante movimentado nesta quinta-feira com início da realização do 2º Seminário da Undime-União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná. Evento, que tem como foco a educação integral, será encerrado nesta sexta-feira. A abertura reuniu autoridades políticas, como o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o presidente da Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno, deputado estadual Anibelli Neto (MDB) e os prefeitos Junior da Femac (PSD), de Apucarana, Moacir Andreola (PSD), de Novo Itacolomi, Moisés de Andrade (PSD), de Rio Bom, vice-prefeito Fábio Ferreira (MDB), de Cambira, além do diretor do Fórum de Apucarana, juiz Osvaldo Soares Neto, e outras autoridades locais, regionais e do Estado.

continua após publicidade .

Cancelas em ferrovias

Cancelas realmente garantem a segurança nos cruzamentos das vias férreas? Qual a melhor solução? Essas questões estarão em pauta na audiência pública “Segurança nas Travessias de Trem”. A reunião será na próxima terça-feira (27), na Assembleia Legislativa do Paraná. O debate é organizado pela Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação. Para o deputado Tiago Amaral (PSD), presidente da CCJ, é preciso aprofundar o entendimento sobre o tema: “Vamos entender se as cancelas são mesmo a melhor medida e quais seriam as soluções recomendadas. Desse modo, podemos qualificar os projetos em discussão nesta Casa”, explica.

Gallo prioriza asfalto

continua após publicidade .

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, tem como uma das prioridades até final deste ano e início do outro investimentos em obras de restauração asfáltica e também em pavimentação de trechos de ruas que ainda não dispõem dessa melhoria de infraestrutura. Tanto que o Municipio está contraindo um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6 milhões, especificamente para restauração de ruas da área central e dos bairros. O financiamento foi aprovado pela Câmara de Vereadores após polêmica surgida em relação ao projeto inicial.

Prefeitos e o Censo do IBGE

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo Pereira, esteve reunido nesta quinta-feira com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edimar dos Santos (PTB), prefeito de Santa Cecília do Pavão. Ele confirmou a divulgação dos resultados do Censo 2023 no próximo dia 28. Cimar Azaredo disse que está à disposição de todos os prefeitos do Paraná para esclarecimento de dúvidas. Ele informou ainda que todo prefeito que não concordar com os números do Censo poderá solicitar revisão dos dados junto ao IBGE que será atendido. Basta solicitar a revisão pelo endereço: censo2022.ibge.gov.br

Siga o TNOnline no Google News