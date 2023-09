Da Redação

As chamas das velas estão ligadas à trajetória mais remota da humanidade. Os primitivos adoravam seus deuses através do fogo. Para isso, usavam tochas embebidas em resinas vegetais, como uma espécie de lamparina. Mais tarde, surgiu o junco umedecido em sebo. Só no século quatorze, surgiram as velas de parafina com fio enrolado como pavio. O fascinante poder das velas não ficou só na antiguidade, está ligado a várias crenças religiosas, onde o fogo representa ligação eterna como divino. Sem contar que elas enfeitam com suas cores e perfumes na decoração de qualquer ambiente, deixando o local aconchegante e repleto de magia.

A SEGUIR ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA O SEU USO.

>Elas devem ser novas, nunca ter sido usadas

>Acendê-las com fósforo para receber a força da natureza

>Devem ser ungidas com azeite, essências aromáticas ou umas gotinhas de mel. Comece a energizá-la de baixo para o pavio,concentrando-se nos propósitos desejados.

>Coloque um copo de água ao lado da vela para que absorva as energias negativas do local Após a queima da vela, descarte no lixo os resíduos dela e a água do copo.

RESUMINDO

O trabalho com velas requer concentração e silêncio para que a canalização com seu Mentor ou outra Divindade, seja abençoado sem influências de algumas entidades oportunistas. Tenha cuidado quanto ao local onde irá acendê-la, pois às vezes pode ocorrer algum imprevisto