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Prece aos três arcanjos

Setembro encerra sob a proteção de Miguel, Gabriel e Rafael

Escrito por Da Redação
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Prece aos três arcanjos
Autor Foto: Reprodução

Ao encerrarmos a trajetória de fé em alusão aos três arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael, celebrados pela Igreja Católica no dia 29 de setembro, elevemos nossas preces ao céu. Diante de seu altar ou em um local tranquilo, silencie seu coração, feche os olhos e imagine uma luz pura descendo do céu, envolvendo todo o seu corpo. Sinta-se acolhido pela presença divina e angelical e, com fé, proclame:

À minha frente está São Rafael Arcanjo, medicina de Deus e anjo da cura. Que sua luz cure meu coração de mágoas, ressentimentos, tristezas e lembranças dolorosas. Toque meu corpo e minha alma, restaure minhas forças e conceda-me saúde e equilíbrio.

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LEIA MAIS: Miguel, no Apocalipse 12 na Bíblia Sagrada, defendendo a mulher e seu filho contra Satanás

Atrás de mim está São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Com sua espada de luz, proteja-me e corte todo mal, inveja, demanda, feitiçaria e toda influência negativa dirigida contra mim, contra minha família, filhos e netos.

Ao meu lado direito está São Gabriel Arcanjo, mensageiro de Deus. Traga boas notícias, palavras de esperança e respostas vindas do céu. Anuncie ao meu coração a vitória da vida sobre a morte e faça renascer em minha alma a presença do Cristo Ressuscitado.

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Ao meu lado esquerdo está meu anjo da guarda, fiel companheiro, enviado por Deus. Guarde meus pensamentos, palavras, escolhas e meus caminhos. Afaste todos os perigos visíveis e invisíveis e conduza-me sempre para perto do divino.

Aos meus pés está o Arcanjo Metatron, iluminando meus caminhos, fortalecendo meus passos e abrindo diante de mim as estradas da sabedoria, da verdade e do bem. Que eu jamais caminhe na escuridão, pois a luz divina guia cada passo da minha jornada.

Sobre minha cabeça resplandece a luz do Espírito Santo. Que ela desça sobre mim, purifique minha mente, fortaleça minha fé e preencha todo meu ser. Que o Espírito Santo conduza minha vida e faça de mim um instrumento de amor, paz e esperança.

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Com fé, inicie o salmo 91 (Oráculo de Proteção); a seguir, o salmo 23 (O Senhor é o meu Pastor). Preces a São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Finalize com: Gratidão, Gratidão e Gratidão.


Em meus livros Anjos Mensageiros Alados de Deus e São Miguel Arcanjo - Anjo da Luz Divina e Destruidor das Trevas, há várias preces sobre esses emissários de Deus. Adquira-os: nas Livrarias Curitiba e site, e nas Livrarias Nerimar em Apucarana.

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