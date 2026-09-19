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Entenda o que significa a imagem descrita na sagrada escritura

Na visão do capítulo 12 do Apocalipse, surge no céu uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.

Diante dela aparece um enorme dragão, a antiga serpente que é Satanás, disposto a destruir o filho que estava para ela dar à luz.

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A mulher representa Maria, a mãe de Jesus, mas também a Igreja e todo o povo de Deus.

O dragão deseja atingir a Cristo e, não conseguindo vencê-lo, sua fúria é contra a mulher.

É nesse momento decisivo que surge São Miguel Arcanjo, revestido da autoridade recebida do Altíssimo.

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Com seu brado de batalha, ruge como o leão da Tribo de Judá: "Quem como Deus?"

Não se trata apenas de uma pergunta, mas de um grito de vitória: ninguém é como Deus.

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Com sua coragem, fidelidade e missão, Miguel combate o dragão para defender a mulher, a Igreja e o povo de Deus.

Ele luta e vence as forças das trevas, em nome de Deus, e permanece inteiramente obediente à sua vontade. Por isso, a batalha de Miguel não termina na imagem contra o maligno, mas na vitória de Cristo. Ele é a última palavra, o princípio da vida e o eterno daqueles que nele confiam.

Assim, a mulher está protegida. A Igreja não será abandonada. O povo de Deus não irá caminhar sozinho. São Miguel continuará proclamando diante das forças do mal: "Quem como Deus?"

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E Cristo garante a todos os que perseveram na fé: "Eis que venho em breve".

Símbolos reforçam o que vemos em Apocalipse 12:

A mulher vestida de sol - envolvida pela luz e glória de Deus.

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Lua sob os pés - vitória sobre o que é passageiro e mutável.

Coroa sobre a cabeça de 12 estrelas - as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos.

Carrega o filho sobre o ventre - Jesus Cristo.

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O dragão vermelho - Satanás, que tenta destruir a Cristo e seus seguidores.

Portanto, a mulher vestida de Sol permanecerá na figura da Virgem Maria como um sinal de esperança.

A Igreja permanecerá firme, o povo de Deus será protegido e Miguel expulsará para sempre o dragão.

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O céu se abrirá em glória, e Cristo destruirá todo o mal, apascentando a humanidade.