Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

DEPOIS DE RECOMPOR O QUARTO PARA APIMENTAR SEU ROMANCE, QUE TAL INVESTIR NESSAS DICAS PRECIOSAS?

continua após publicidade .

>Acenda incenso de mirra, ylang-ylang ou verbena para vitalizar os ânimos e atrair a alegria

> Para remover as vibrações negativas e estagnadas desse cômodo, coloque o Senhor dos Ventos na janela ou um cristal facetado. Quando o sol bate nele, forma nuances coloridas com as cores do arco íris

continua após publicidade .

>Procure sempre que possível, deixar a janela aberta para que o ambiente se beneficie da força poderosa do sol

>Ao lado da cama é interessante colocar criados-mudos com abajures ou spots fixados na cabeceira para favorecer a boa iluminação e atrair aquela atmosfera romântica!!!

Sobre os criados, posicione objetos aos pares, velas vermelha (para aumentar a sexualidade) vasinhos com flores desidratadas nas cores rosa ou vermelhas (no feng shui e na cromoterapia essas tonalidades estão ligadas ao amor) duas pedras de quartzo rosa(pedra do amor) também cai bem para compor esse setor.

continua após publicidade .

PARA NOSSA REFLEXÃO



MUDANÇA DE ATITUDES COMEÇAM QUANDO REPENSAMOS EM NOSSAS AÇÕES E DESCOBRIRMOS COMO DEVEMOS INCLUÍ-LAS EM NOSSAS PRÁTICAS E HÁBITOS DO NOSSO DIA A DIA.

ISSO SE ESTENDE A TODOS NÓS QUE VIVEMOS MUITAS VEZES SÓ NO AUTOMÁTICO.