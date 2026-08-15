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FLUÍDOS POSITIVOS

Portal do Leão

Um chamado para o despertar, encerrar ciclos e assumir o comando da sua própria vida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Portal do Leão
Autor Foto: Reprodução

Entre os dias 26 ou 28 de julho, e 8 a 12 de agosto, abre-se simbolicamente o chamado Portal de Leão, também conhecido como o Portal de Sírius.

O momento de maior intensidade seria dia 8 de agosto. Nos dias 9 e 11 de agosto, continua o período de continuação e integração e, dia 12 de agosto, o encerramento do ciclo.

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Na numerologia, o oito é o grande símbolo da prosperidade e do sucesso. Quando esse número é colocado na horizontal, transforma-se no símbolo do infinito, lembrando-nos de que tudo o que emitimos por meio de nossas atitudes, palavras e escolhas, encontra um caminho de volta.

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O Portal de Leão representa um período de coragem, clareza, renovação e expansão da consciência. É como se a vida colocasse diante de nós um espelho e perguntasse: "Você está vivendo a vida que deseja ou apenas repetindo aquilo que já conhece?"

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Como aparece a Constelação de Leão?
Aparece no céu no começo da noite, entre 18h10 e 18h40, no oeste ou noroeste (onde o sol está desaparecendo). Essa constelação aparece como um ponto de interrogação (?) ao contrário, representando a cabeça e a juba do leão; e o triângulo ao contrário, o corpo.

Como aparece a Constelação Sírius?

Ela aparece como uma estrela muito forte e maior que as outras, na cor branca e brilhante. Nasce de madrugada perto das 3h30. O melhor horário para vê-la é entre as 4h30 e 5h40, nas direções leste-sudeste, onde o sol está começando a nascer.

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O Portal de Sírius é conhecido desde a antiguidade como a estrela mais brilhante do céu noturno. Para os egípcios, sua aparição estava relacionada ao ciclo das águas do rio Nilo, à fertilidade da terra e ao início de um período.

O Portal de Leão não é uma fórmula mágica. É um chamado. Um chamado para abandonar os velhos padrões. Para reconhecer as amarras. Para deixar de pedir permissão para ser quem você é. Para encerrar ciclos. E para transformar desejos e decisões.

O que fazer durante esse período: Escreva aquilo que deseja construir, mas seja claro. Em vez de escrever apenas "quero prosperidade", pergunte: Que atitudes preciso mudar para prosperar? O que posso começar hoje? O que preciso parar de adiar? (etc.)

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• Pratique a gratidão pelo que já tem (pelos seus bens materiais, pela sua saúde...).

• Ore, medite ou faça uma leitura espiritual de acordo com sua fé.

O que não devemos fazer nesse dia, se possível, sempre: Não passe esses dias alimentando conflitos, fofocando, alimentando inveja ou desejo de vingança. Não se compare com a vida dos outros. O brilho de outra pessoa não diminui o seu. Cada ser humano possui um tempo, um caminho e aprendizados diferentes.

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Uma declaração nestes dias: (escreva e leia antes de dormir; cole no espelho do banheiro para ler quando estiver fazendo sua higiene matinal)

"Neste novo ciclo, eu escolho caminhar com coragem. Liberto aquilo que já terminou, agradeço pelas lições recebidas e abro espaço para o que pode nascer. Não entrego meu poder ao medo, à opinião dos outros ou às limitações do passado. Que eu tenha sabedoria para reconhecer as oportunidades, coragem para atravessar as mudanças e humildade para aprender cada etapa da vida. Que as portas erradas permaneçam fechadas e que eu tenha discernimento para compreender e aceitar as diferenças."

• Que no dia 8 de agosto, até o infinito, não seja aberto apenas no céu um portal, mas dentro de cada um de nós.

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