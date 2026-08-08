No dia 15 de agosto, quando a Igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora inicia-se a Quaresma de São Miguel

No dia 15 de agosto, quando a Igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora — sendo ela, ao final da sua vida, levada ao céu junto a Jesus —, inicia-se a Quaresma de São Miguel Arcanjo, período de penitências e orações, estendendo-se até o dia 29 de setembro, dia da festa dos Santos Arcanjos: Miguel, defensor contra as forças do mal; Gabriel, anjo da Anunciação; e Rafael, anjo da cura, que cura Tobit em Tobias na Bíblia.

São 40 dias de preparação espiritual, excluindo os domingos, dias dedicados ao Senhor. Essa quaresma deve seguir um ritual de fé, perseverança e devoção.

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Não basta apenas repetir orações, é necessário vivenciarmos os desígnios divinos e nos afastarmos das manchas do pecado e dos pensamentos malignos. Muitas vezes, se faz necessário constantemente fazermos uma autoanálise das nossas condutas e procurarmos aos poucos melhorar aquilo que se passa em nosso íntimo. Isso só acontece especialmente quando pedimos a presença desses emissários de Deus.

Como preparar o espaço para a Quaresma de São Miguel Arcanjo:

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Recomenda-se um pequeno altar em um local tranquilo da casa. Nele pode-se colocar uma vela palito ou de sete dias na cor branca, uma imagem de São Miguel Arcanjo e a Bíblia, criando assim um espaço para suas orações e petições. Todos os dias no mesmo horário, acenda no altar a vela (tomando o cuidado com objetos inflamáveis).

Depois das petições e orações, apague a vela, deixando só no término da quaresma ela queimar até o fim. Em cada petição, reze a poderosa oração composta pelo Papa Leão XIII, dedicada a São Miguel Arcanjo, e a Ladainha dedicada a este arcanjo.

Que estes dias de orações não sejam apenas uma prática passageira, mas o início para uma verdadeira transformação espiritual.

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Para conhecer mais detalhes da Quaresma de São Miguel Arcanjo, consulte meu livro: Anjos Mensageiros Alados de Deus. Disponível nas Livrarias Curitiba, no site e no WhatsApp - Televendas: (41) 3330-5191. Autora paranaense Lílian Marçal de Oliveira.







