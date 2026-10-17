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FLUÍDOS POSITIVOS

Nossa mente é um poço sem fundo

Explorar pensamentos e memórias é um exercício de crescimento interior

Escrito por Da Redação
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Nossa mente é um poço sem fundo
Autor Foto: IA

Quando a gente explora esse poço sem fundo, mais pensamentos, memórias e perguntas aparecem. Às vezes ela é fonte de criatividade, outras vezes pode parecer impossível desligá-la de pensamentos negativos. É como se houvesse um "eu" olhando para o poço e percebendo que ele não tem fundo.

Se não procurarmos entender como domar nossa mente, as coisas não vão caminhar. Nossa mente é como uma folha levada pelo vento, indo em todas as direções, muitas vezes sem rumo. Nossos pensamentos e sentimentos muitas vezes estão nos destruindo, impedindo-nos de chegar aonde queremos.

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Segundo Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicólogo suíço, a mente não deve ser silenciada, e sim devemos procurar conhecê-la profundamente, perguntando sempre por que os pensamentos, emoções, impulsos, raiva e medo estão nos comandando. Desde a infância até a velhice, carregamos pensamentos, desejos, medos, lembranças, sonhos e conflitos que vão formando aquilo que chamamos de personalidade. Isso, se não for trabalhado desde a infância, acarreta consequências desastrosas em várias fases da vida. Por isso, os pais devem sempre observar seus filhos, para que, no futuro, não sejam pessoas machucadas psicologicamente.

O que tem que ser feito para nos alinharmos com esse poço sem fundo?

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Devemos observar nossos pensamentos diariamente e não deixar que eles nos comandem. Falar: A partir de hoje, eu vou trabalhar com minha mente a meu favor. Eu só vou usar pensamentos que vão elevar minha energia e me tornar uma pessoa cada vez melhor. Pergunte pra você: Como posso me tornar uma pessoa melhor? O que eu preciso fazer para tornar minha vida cada vez melhor? O que eu posso fazer para perdoar quem me feriu? (etc.) Para todos esses questionamentos, tem que ter disciplina. É difícil, pois estamos acostumados com uma enxurrada de pensamentos negativos, de críticas, fofocas, medos, etc. Quando aparecer um desses pensamentos, procure excluí-lo e fale para ele: "Isso não me pertence".

Outro exercício que devemos fazer todos os dias antes de deitar é falar com nossa mente, com palavras positivas, mesmo que não tenham acontecido: "Obrigada, minha mente, pelo dia maravilhoso que tive" (sempre no presente) e outros acontecimentos mais. E ao levantar também. Assim sucessivamente... (ou escrever e ler). Talvez nossa mente realmente seja um poço sem fundo, mas quando acreditamos que precisamos esvaziar esse poço, finalmente iremos encontrar a paz. Enfim, através de grandes psiquiatras e estudiosos da mente, como Jung e tantos outros que ainda se dedicam a compreender nossos pensamentos, emoções e sombras, iremos nos conhecer a nós mesmos.


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