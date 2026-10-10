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Mês é marcado pela ternura de Nossa Senhora e a alegria dos Dia das Crianças

Setembro se despediu devagar, deixando em nosso coração a força protetora e as bênçãos dos arcanjos.

Agora, vem o mês de outubro, trazendo a ternura, a doçura e a renovação de Nossa Senhora Aparecida e a alegria do Dia das Crianças.

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É também a extensão da primavera, que parece nos lembrar que podemos florescer de novo, confiar como uma criança e buscar abrigo no colo de uma mãe.

"A história de Nossa Senhora Aparecida começou de maneira simples, nas águas do Rio Paraíba do Sul.

Em 1717, três pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, saíram em suas canoas para pescar.

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Depois de muitas tentativas sem sucesso, encontraram em suas redes o corpo de uma pequena imagem da santa.

Ao lançarem a rede novamente, encontraram sua cabeça.

Segundo a tradição, a pesca que havia sido escassa tornou-se abundante.

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A imagem foi levada para casa de uma família, onde começaram as primeiras orações.

Assim, outras pessoas começaram a se aproximar e a devoção começou a crescer rapidamente.

Nascia ali uma história de fé que atravessou o período colonial, imperial e muitos outros momentos do Brasil.

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A coroa de pedras preciosas que adorna a imagem foi oferecida pela Princesa Isabel como sinal de fé e agradecimento.

Hoje, quem chega na cidade de Aparecida encontra a beleza e a grandiosidade do Santuário Nacional.

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Mas é a pequena e singela imagem da santa que atrai olhares, orações e milagres dos fiéis de várias partes.

Nesse dia também celebra-se o Dia das Crianças.

É uma data de alegria, brincadeiras e carinho e uma oportunidade de pensar no compromisso que temos com a infância.

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Cuidar de uma criança é estar presente em várias partes de sua vida, onde também se estendem a proteção e o diálogo, mostrando os perigos que muitas vezes a cercam. Precisa saber recusar um toque que a incomoda, inclusive de pessoas conhecidas ou desconhecidas.

A proteção se estende ao mundo digital, jogos, vídeos, aplicativos e redes sociais. É importante conhecer os conteúdos que elas acessam.

Observar com quem conversam e ensiná-las a nunca enviar imagens íntimas.

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Se houver suspeita de algo com uma criança ou adolescente, é possível denunciar gratuitamente pelo Disque 100, que funciona 24 horas, todos os dias da semana.

Neste dia 12 de outubro, que a Mãe Aparecida nos ajude a olhar por todas as crianças, mesmo aquelas abrigadas nos lares, que vivem em orfanatos ou perambulando pelas ruas, muitas vezes sem saber qual será seu futuro.





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