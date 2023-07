Da Redação

Olá, amigos e leitores!

Alegria, humor e sabedoria são umas das dádivas que os anjos nos oferecem. Depois de conhecê-los, você pode desfrutar do prazer da sua companhia. Nessa seção, você vai aprender quais são os passos básicos para se ligar a eles através das suas necessidades, travando suas próprias conversas celestiais de coração aberto.

Este caminho é uma descoberta que irá lhe revelar o seu próprio potencial para uma comunicação profunda e afetuosa com eles. É só acreditar. Antes de começar a canalização, encontre um lugar em sua casa tranquilo e que você se sinta confortável. Abra o seu coração ao anjo específico e a Deus.

Inicie seus pedidos, de forma verbal ou por escrito.

VAMOS COMEÇAR COM A INTERCESSÃO DOS ANJOS DA CURA SOB O COMANDO DO ARCANJO RAFAEL.

Nesse exato momento, com os olhos fechados, imagine os anjos da cura vindo em revoada do céu, inundando seu corpo, com a poderosa luz verde da cura. Sinta, a energia deles e do arcanjo Rafael, energizando todas as células e órgãos do seu corpo.

Veja o órgão lesado, sendo restaurado. Fique alguns minutos com essa visualização.

A seguir, respire suavemente, abra os olhos e agradeça essa intercessão.

Resumindo: o sucesso deste processo tão simples, depende de prática para aumentar sua habilidade de abrir o canal de comunicação entre você e esses seres alados de Deus. É recomendável reservar algum tempo todos os dias para esse encontro. E, principalmente, acreditar. Jamais deixe de seguir recomendações médicas.