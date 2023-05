Da Redação

Chique não são gastos mirabolantes e sim são as ideias simples na decoração para trazer um toque especial neste espaço da casa, onde essa filosofia chinesa prioriza tanto com muito esmero. É neste cômodo que as histórias são contadas, a cumplicidade nasce e o romantismo aflora. É aí onde cresce o vínculo familiar, o respeito, a união, a harmonia e a base sólida para um futuro próspero. Pensando em nesses requisitos, o Feng Shui aconselha e dá algumas sugestões.

Antes de pensar na decoração, retire objetos em excesso e 'coisas' que estão atravancando a vida do casal, como objetos, roupas, acessórios de decoração, móveis, etc. Agora ter em mente na limpeza e a seguir na organização.

"Isso pode até levar dias, mas não desista...se quer uma vida a dois feliz".

O passo seguinte é a disposição dos móveis, que devem ser favoráveis à circulação do "Chi", que é a energia vital que circula em tudo.

Sempre priorizando que "o menos é mais". Quanto mais leve tiver o local ,melhor a circulação do "chi".

O próximo passo é priorizar uma iluminação suave, com abajures aos pares, favorecendo assim o aconchego e o encontro das almas que se amam e se completam.

Traga o elemento terra para o local, com cristais, em especial duas pedras de quartzo rosa (considerada pedra do amor e dos relacionamentos). As roupas de cama, cortinas, todos os tipos de tecidos macios.

Inclua também almofadas aos pares em tecidos nas cores quentes, como vermelho, salmão ou outros tons que combinam com a decoração do quarto, além de tapetes, objetos de artes, quadros com temas alegres e românticos.

Todos estes ingredientes para a felicidade e união e uma pitada de paixão aos cônjuges.

Fotos emolduradas com lembranças alegres em viagens ou outros eventos em que o casal está para intensificar mais o vínculo amoroso.

Objetos de decoração requintados, sempre priorizando aos pares, fortalecendo a união e a cumplicidade.

O QUE SE DEVE EVITAR NESTE ESPAÇO

Acúmulo de coisas

Objetos embaixo da cama (bloqueia a energia do casal)

Espelho que reflete a imagem do casal

Evite TV, aparelho de som, celular, home office e pessoas estranhas circulando em seu quarto

DEIXE APENAS AS SUAS ENERGIAS PRESENTES NESTE AMBIENTE SAGRADO.

Fonte: sugestões da revista "A arte do Feng Shui".