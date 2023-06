Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No Feng Shui, os animais de estimação, como cães, gatos e outros, desempenham um papel positivo no equilíbrio do ambiente e das pessoas. A presença desses animais traz alegria e aconchego as pessoas, em especial aquelas solitárias. A filosofia chinesa prioriza o nosso convívio com eles.

continua após publicidade .

VEJAM ALGUMAS SUGESTÕES DESSES ANJINHOS DE QUATRO PATAS:

> Companheirismos e alegria - Os animais de estimação são fontes de alegria, companheirismo e o fluir do "chi" de suas presenças podem ajudar a criar um ambiente acolhedor e animado, trazendo positivismo para o espaço.

continua após publicidade .

> Redução do estresse - Ter um animal de estimação pode ajudar a reduzir o estresse e criar uma atmosfera relaxante. Suas presenças são muitas vezes imprescindíveis na ansiedade e até na melhora do bem-estar emocional.

> Atividades e movimentos - cães e gatos são animais ativos, principalmente os cães, que requerem exercícios e brincadeiras. Isso pode trazer uma energia de movimento e atividade para o ambiente, promovendo um fluxo de energia mais dinâmico e equilibrado. E o "chi" (energia vital) vai fluindo por onde eles estiverem.Inclusive obrigam seus donos a passearem com eles.

> Proteção e segurança- Em muitas culturas, os cães são considerados símbolos de proteção e segurança. Ter um cão de guarda ou animal de estimação, alerta em uma sensação de segurança e proteção.

continua após publicidade .

> Conexão com a Natureza- Peixes, tartarugas e pássaros são parte da natureza e ajudam através deles trazer uma conexão para dentro de casa.

RESUMINDO

Nesse mundo frenético em que vivemos, como é prazeroso quando chegamos em nossa casa e somos acolhidos por esses entes queridos, que vêm nos acalentar com seus latidos ou com seu rosnar de carinho.

continua após publicidade .

Vamos respeitá-los e amá-los como fazem conosco. Aqueles que os maltratam, os abandonam e fazem outras atrocidades devem ser denunciados o mais rápido possível através dos órgãos especializados, como disque denúncia 181 ou na delegacia da sua cidade.

NOTA

Nos próximos posts, vocês vão conhecer um projeto maravilhoso de um empresário que fabrica casinhas, para acolher os cães que estão ao relento.