Junho traz na bagagem uma infinidade de anjos cupidos, atirando suas flechas a fim de ligar os corações apaixonados. E nesse vai e vem de energias sutis, vão se unindo as almas em diferentes escalas vibratórias. Essas escalas estão divididas em três tipos de relacionamentos, de acordo com a evolução de cada uma. São elas: almas companheiras, cármicas e gêmeas.

>As almas companheiras estão ligadas por grande companheirismo e uma dose fraterna. Nesse relacionamento o que as une é a parceria, a camaradagem e os mesmos objetivos e ideais.

>As almas cármicas: as pessoas se aproximam pela paixão e muitas vezes o sexo é prioridade. Esse relacionamento muitas vezes vem recheado de ciúmes, desconfiança, abuso de poder sobre o outro e agressões, indo até para as veredas trágicas.Nos casos citados, deve haver compreensão, equilíbrio, respeito mútuo ou acompanhamento de uma terapia de casal.

>Já as tão sonhadas almas gêmeas, existem, porém, é algo raro, devido a quantidade de carmas não resolvidos que envolvem as pessoas.Nesse relacionamento o romantismo, a cumplicidade e a parceria imperam.

Mesmo que a dualidade dessas almas se completem, se não houver equilíbrio de ambas as partes, o relacionamento poderá sofrer altos e baixos.

RESUMINDO

É muito raro, que aquela paixão desenfreada dos primeiros tempos continue acesa, o que acontece com os anos é o renascer do companheirismo e respeito mútuo. Se não houver esses ingredientes, está na hora da terapia de casal, para ver o que está interferindo de maneira negativa no relacionamento conjugal.

Esses desencontros também podem acontecer em várias etapas dos relacionamentos.

Fiquem em alerta!

VAMOS VER SEMPRE COMO ESTÁ NOSSA RELAÇÃO, PROCURANDO VER O QUE NOS FAZ FELIZ E O QUE FAZ FELIZ A PESSOA QUE ESTÁ AO NOSSO LADO. SE NÃO HOUVER CONCENSO, CADA UM DEVE TRILHAR di SEU CAMINHO, SEM RIXAS E MÁGOAS.