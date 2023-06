Da Redação

A cromoterapia é usada para equilibrar tanto a saúde física quanto mental dos ambientes. Veja como as sete cores do arco-íris trabalham nesse sentido, de acordo com Dirceu Galhardi, consultor e professor de feng shui, radiestesia e cromoterapia, do Rio de Janeiro, mostra algumas sugestões desse espectro de cores...

> VERMELHO - estimula a euforia e pode causar certa irritabilidade.Não é aconselhado para pessoas excitadas,estressadas e hiperativas.

Perfeito para ambientes voltados ao entretenimento.Deve passar longe de quartos e escritórios, mesmo em detalhes em uma parede.

>LARANJA - cor da sabedoria, da criatividade e da intelectualidade. Ideal para áreas de lazer, sala de jantar, locais de estudo, bibliotecas e corredores por trazer bem-estar físico.

>AMARELO - tem efeito excitante, portanto é antidepressivo.Também auxilia na memorização. Ótimo também para locais de estudo, biblioteca e quarto de pessoas depressivas.

O amarelo forte não é recomendado para quartos e escritórios.

>VIOLETA - produz efeitos calmante, a paz e o silêncio. Por todos esses atributos pode operar transformações internas. Essa cor vai bem em locais de meditação e cura. Evite em outros ambientes da casa, principalmente nos quartos.

>VERDE - é uma cor indicada para fachadas, quintais e locais carentes de reposição energética, como teto dos banheiros.

Em sala de estar pode inspirar morbidez.

>AZUL-TURQUESA - cor relaxante e calmante. Por ter esses atributos, é indicada em locais de trabalho onde há muita tensão, além de quartos de adultos ou crianças tensas. Em excesso no quarto do casal, a cor pode esfriar a relação.

>AZUL-INDIGO - equilibra as vibrações do corpo e da mente. Costuma ser empregado em ambientes que acolhem idosos, recém-nascidos e indivíduos fragilizados. Dê bom uso em quartos, escritórios e também em estofados.

CURIOSIDADE

VOCÊ SABIA QUE AS CORES VERMELHA, LARANJA E AMARELA SÃO USADAS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING PARA CHAMAR A ATENÇÃO?

Comece a observar as grandes empresas, lojas, restaurantes, em especial os restaurantes chineses, marcas de produtos, entre possibilidades infinitas.

Essas cores em alguns locais gastronômicos são usadas para chamar a atenção e estimular o apetite dos clientes.