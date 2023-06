Da Redação

Você sabia que a cromoterapia é uma terapia, que utiliza a energia das cores, para melhorar o equilíbrio energético do corpo e da mente?

Veja como cada ciclo lunar, há uma cor indicada para você aproveitar melhor as energias dos signos, em especial neste mês de junho, agregado as grandes paixões.

CONFIRA E USE DIARIAMENTE, SEMPRE COLOCANDO A SUA INTENÇÃO POSITIVA.

>ÁRIES - Use mais os tons quentes, como vermelho, laranja ou amarelo, que acentuam a energia yang da lua, estimulando você a tomar decisões. No amor, reforça a paixão e o apimentar o ciclo amoroso.

>TOURO - No período em que a lua passa por esse signo, use as variações do verde, que equilibram os assuntos que devem ser colocados em ordem. E no amor use tons desde o rosa ao nude e um pingente da pedra de quartzo rosa para estimular as nuances do amor.

>GÊMEOS - Os nativos desse signo estão precisando de energia mental e essa fase lunar, indica os tons amarelo para intensificar as áreas do cérebro, jorrando serotonina, hormônio do bem-estar e alegria aos corações apaixonados.

>CÂNCER - Nessa fase lunar, você deve buscar uma tonalidade que estimule a sua intuição e otimize suas emoções. Que tal usar a cor prata e o branco?Essas cores têm conexão com a lua e vai deixar sua energia mais romântica (o).

>LEÃO - A cor indicada nessa fase lunar é laranja, amarelo ou tons em ouro envelhecido. Essas cores estão associadas a energia do sol, criando uma conexão com a sorte e a vitalidade, estimulando mais o poder sedutor dos (as) leoninos (as)

>VIRGEM - Nesse período, você estará tranquila(o), portanto, para equilibrar mais sua energia, afastando as preocupações que surgirem é fundamental usar o verde azulado ou tons em azul anil para destacar a criatividade e o talento.

Assim a energia do amor irá fluir em um passe de mágica.