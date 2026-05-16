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Cristo e a mulher adúltera

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 09:11:00 Editado em 14.05.2026, 14:24:29
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Cristo e a mulher adúltera
Autor Foto: Reprodução

Em um dos momentos mais profundos e simbólicos do Evangelho, uma multidão se aglomerava ao redor de uma mulher acusada de adultério. O cenário era de ódio, condenação e violência. Pessoas se acotovelavam movidas pela vontade de punir, julgar e lançar pedras sobre ela. Poucos se importavam com a dor daquela mulher, com sua história e sua fragilidade. Então, Cristo, com sua serenidade divina, pronunciou a frase que atravessou séculos e ecoa até hoje: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra."

E os acusadores, um a um, foram deixando suas pedras no chão. Porque, diante da verdade de Cristo, todos perceberam que ninguém é absolutamente puro.

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Essa passagem nos convida a uma profunda autoanálise:

Quantas vezes julgamos alguém, sem conhecer sua dor?

Quantas vezes apontamos defeitos alheios, enquanto ignoramos nossas próprias imperfeições?

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Quantos erros carregamos dentro de nós e, ainda assim, passamos a vida apontando os erros dos outros?

Vivemos em uma sociedade em que muitos se interessam mais pela vida do próximo do que pela própria transformação. É mais fácil falar do outro do que enfrentar as próprias sombras. Mas quantas vezes a pessoa julgada carrega dores que ninguém conhece? Precisamos nos reeducar, aprender a falar menos e compreender mais.

LEIA MAIS: No colo de uma mãe, Jesus encontrou abrigo

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Essa evolução é para todos nós. Porque todos nós, sem exceção, estamos em um processo de aprendizado neste mundo de provas e expiações. A verdadeira evolução não está em encontrar defeitos nos outros, mas em vencer nossas próprias imperfeições todos os dias e aprender com Jesus a humildade, a compaixão e a caridade.

Pensemos seriamente em nossa transformação... É difícil, mas chegaremos lá.

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autoanálise compaixão ensinamentos de Jesus FLUÍDOS POSITIVOS julgamento LILIAN MARÇAL perfeição transformação pessoal
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